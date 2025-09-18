Бывший СССР
15:54, 18 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России высказались о новых обменах военнопленными с Украиной

Депутат Чепа: Работа по обменам военнопленными не прекращается
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Масштабных обменов военнопленными, таких, как после стамбульских переговоров, пока не ожидается ввиду того, что у Украины осталось не так много российских военнослужащих, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что работа по обменам не прекращается.

«В основном это украинские военнопленные находятся в России. Наших военнопленных у Украины крайне мало. Также очень важный момент — это обмен телами погибших, от которого украинская сторона всячески отказывается и саботирует. Но главное — это подготовка следующего раунда переговоров между нашими странами и достижение договоренностей по анкориджской встрече», — сказал Чепа.

Политик добавил, что работа по обмену военнопленными в непубличном поле не прекращалась. Эта работа, как подчеркнул депутат, будет вестись даже в отсутствие переговоров России и Украины.

«Уверен, здесь работа не останавливается. Мы помним, что обмены проводились и без раундов переговоров, просто не так интенсивно. Работа продолжается», — заключил политик.

В августе Россия и Украина обменялись пленными по формуле 146 на 146. В том же месяце стороны обменялись телами военнослужащих. Россия вернула тела 19 своих бойцов, передав Украине свыше 1000 тел.

