В США назвали причину возможного коллапса НАТО

Риттер: Поражение на Украине приблизит коллапс НАТО

Поражение на Украине приведет НАТО к коллапсу. Возможную причину развала альянса назвал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Он прокомментировал предложение генсека НАТО Марка Рютте об отправке войск стран «коалиции желающих» на Украину после прекращения огня. По мнению эксперта, альянс не обладает достаточными ресурсами не только для отправки военных, но и для приспособления к нынешним реалиям.

«Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба», — сказал Риттер.

Ранее финский профессор Туомас Малинен спрогнозировал исход возможной войны НАТО и России. По его мнению, альянс ждет неизбежное поражение, в связи с чем именно НАТО первым использует ядерное оружие.