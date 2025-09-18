Бывший СССР
13:07, 18 сентября 2025

В ВСУ посоветовали украинцам готовиться к тяжелой зиме

Командир ВСУ посоветовал украинцам готовиться к тяжелой зиме
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Зима на Украине может пройти с отключениями света. Об этом заявил командир полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Ахиллес, передает Telegram-канал «Новини.Live».

«Будут атаки. Мы не успеем перекрыть все небо, будут долетать ракеты, будут долетать, к сожалению, и "Шахеды"», — заявил военный.

По его словам, Украине нужно готовиться к зимнему отопительному периоду.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк заявил, что Украине нужно 2,5 миллиарда евро (248,2 миллиарда рублей) для закупок природного газа, чтобы выдержать отопительный сезон. Он подчеркнул, что имеющегося сейчас объема в 11 миллиардов кубометров не хватит стране на зиму.

