Военный эксперт назвал наиболее сильные европейские армии

Военный эксперт Живов: Войска Германии, Англии и Франции самые сильные в Европе

Самыми сильными армиями Европы на сегодняшний день являются немецкие, британские, французские и польские вооруженные силы, считает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что их мощь прежде всего заключается в передовых вооружениях и цифровой поддержки войск.

«Думаю, что немецкая, британская, французская. Еще я бы выделил польскую армию. (…) Всех их все-таки надо рассматривать в составе НАТО. Уже давно настолько глубокая интеграция у европейских армий, что они, по сути, представляют из себя одну достаточно большую, мощную и высокотехнологичную армию», — сказал Живов.

Он пояснил, что все эти армии отличают передовые системы вооружений, цифровое управление войсками, а также очень развитая система спутниковой разведки и анализа данных.

«Их сила — это, конечно же, информационная цифровизация, новейшие вооружения, ну и на эти армии тратятся большие деньги, откровенно говоря», — уточнил эксперт.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Sky News призывал ЕС создать «армию беспилотников», чтобы одержать победу над Россией в случае нападения. Еврокомиссар подчеркнул, что начать подготовку к возможной военной конфронтации следует уже сейчас, поскольку если президент России Владимир Путин «отдаст приказ», то Евросоюз ждет столкновение с проверенной в боях армией.

