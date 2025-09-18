Возлюбленная Павла Дурова показала фото в откровенном наряде

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в мини-шортах и бра-топе

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя предстала на размещенном кадре в тренажерном зале. Она позировала в лиловой спортивной форме, которая состояла из бра-топа на тонких бретелях и мини-шортов.

В то же время блогерша распустила волосы и дополнила образ цепочкой с подвеской и браслетом французского бренда Van Cleef & Arpels.

В августе Юлия Вавилова также показала фигуру в коричневом бикини.