20:46, 18 сентября 2025

Возлюбленная Павла Дурова показала фото в откровенном наряде

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в мини-шортах и бра-топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя предстала на размещенном кадре в тренажерном зале. Она позировала в лиловой спортивной форме, которая состояла из бра-топа на тонких бретелях и мини-шортов.

В то же время блогерша распустила волосы и дополнила образ цепочкой с подвеской и браслетом французского бренда Van Cleef & Arpels.

В августе Юлия Вавилова также показала фигуру в коричневом бикини.

    Все новости