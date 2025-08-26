Ценности
12:30, 26 августа 2025
Ценности

Возлюбленная Павла Дурова показала фигуру в бикини

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала фигуру в коричневом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фигуру в крошечном купальнике. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя позировала на размещенном снимке, сидя в шезлонге. Она предстала перед камерой в коричневом бикини, которое включало в себя топ с косточками и V-образные трусы.

В то же время блогерша распустила волосы и подчеркнула губы розовой помадой. Также она дополнила образ браслетом бренда Bulgari, стоимость которого на официальном сайте составляет 7,3 тысячи евро (примерно 726 тысяч рублей), и колье Van Cleef & Arpels.

В мае сообщалось, что Павел Дуров купил Юлии Вавиловой роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов.

