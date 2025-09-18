Выстрелившие в российскую туристку в Турции мужчины на мотоцикле попали на видео

Двое мужчин на мотоцикле, выстрелившие в российскую туристку в Турции, попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На записи видно, как злоумышленники проезжают мимо по улице и открывают огонь по прохожим. Попавшие в кадр местные женщины пугаются и нагибаются, чтобы укрыться от пуль. Россиянку Татьяну Шиллер доставили в больницу.

В результате случившегося правоохранители задержали восемь человек. Предполагается, что мотивом стрельбы стала кровная вражда из-за недавней вооруженной драки между семьями из-за земельного участка. Россиянка оказалась под огнем случайно и получила пулю в ногу. В ходе обысков было изъято два пистолета и патроны, наркотические вещества, мотоцикл и бронированный автомобиль.