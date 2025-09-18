Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:36, 18 сентября 2025Путешествия

Случайная пуля попала в российскую туристку в Турции

Shot: Пуля попала в российскую туристку во время перестрелки в Анталье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал / Shot

В турецкой Анталье случайная пуля попала в российскую туристку Татьяну Шиллер. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел в районе Манавгата. Перестрелка попала на видеокамеру. Как видно на записи, двое мужчин на мотоцикле устроили стрельбу на улице. По данным издания, они стреляли в мужчин, сидящих около магазина. Одна из пуль попала в россиянку. Женщину госпитализировали с ранением ноги.

Правоохранители задержали восемь человек. Уточняется, что главным мотивом стрельбы стала кровная вражда из-за недавней вооруженной драки между семьями из-за земельного участка. В ходе обысков было изъято два пистолета и патроны, наркотические вещества, мотоцикл и бронированный автомобиль.

Ранее на Крите легко ранили в плечо туристку из Швейцарии, обедавшую в таверне в селе Апокоронас. По данным правоохранительных органов, пуля была выпущена случайно во время светского мероприятия, на которых до сих пор действует обычай стрелять в воздух в честь счастливого события.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила попытку покушения на главу оборонного предприятия РФ

    56-летняя супермодель снялась в нижнем белье для журнала

    Россиянин описал валюту в стране Центральной Америки словами «привет от XVI века»

    Спрос на автомобили из-за рубежа в России взлетел

    В Кремле назвали месяц проведения прямой линии Путина

    Погоду в Москве в выходные определит атлантический циклон

    Жилые дома оказались повреждены в российском регионе после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о правильном формировании финансовой подушки

    Россияне стали интересоваться ипотекой на несколько месяцев

    Европа столкнулась с большой проблемой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости