Случайная пуля попала в российскую туристку в Турции

Shot: Пуля попала в российскую туристку во время перестрелки в Анталье

В турецкой Анталье случайная пуля попала в российскую туристку Татьяну Шиллер. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел в районе Манавгата. Перестрелка попала на видеокамеру. Как видно на записи, двое мужчин на мотоцикле устроили стрельбу на улице. По данным издания, они стреляли в мужчин, сидящих около магазина. Одна из пуль попала в россиянку. Женщину госпитализировали с ранением ноги.

Правоохранители задержали восемь человек. Уточняется, что главным мотивом стрельбы стала кровная вражда из-за недавней вооруженной драки между семьями из-за земельного участка. В ходе обысков было изъято два пистолета и патроны, наркотические вещества, мотоцикл и бронированный автомобиль.

Ранее на Крите легко ранили в плечо туристку из Швейцарии, обедавшую в таверне в селе Апокоронас. По данным правоохранительных органов, пуля была выпущена случайно во время светского мероприятия, на которых до сих пор действует обычай стрелять в воздух в честь счастливого события.