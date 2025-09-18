Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:06, 18 сентября 2025Силовые структуры

Задержание ФСБ переодетого в бабушку украинского диверсанта попало на видео

ФСБ показала на видео задержание переодетого в бабушку украинского диверсанта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео задержание украинских диверсантов, готовивших подрыв главы российского предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Санкт-Петербурге. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах оперативной съемки видно, как переодетый в пожилую женщину мужчина подходит к парковке, где стоят автомобили. На диверсанте женская юбка, кофта и розовая косынка. Дополняет образ полиэтиленовый пакет и палочка. Сразу после минирования внедорожника главы предприятия ОПК злоумышленника поймали оперативники. Далее на кадрах демонстрируется задержание двух его подельниц, следивших за целью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ФСБ задержала трех завербованных Украиной диверсантов, пытавшихся подорвать главу российского оборонного предприятия.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила покушение на главу оборонного предприятия РФ

    В СПЧ призвали ужесточить наказание за домогательства мигрантов к россиянкам

    Похудевший сын Шварценеггера показал фигуру топлес

    Врач призвал перед утренним кофе совершить важное для здоровья действие

    Раскрыты возможные даты 19-го пакета санкций ЕС против России

    В Пентагоне обеспокоились из-за кампании Трампа против наркокартелей

    Президент РАН пообещал «ближе к 2036 году» отправить миссию на Венеру

    ВСУ потеряли большую часть штурмовых групп в Сумской области

    Появились подробности о затолкавших туалетный ершик в рот девочке российских школьницах

    Фон дер Ляйен столкнулась с новыми обвинениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости