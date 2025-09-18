Задержание ФСБ переодетого в бабушку украинского диверсанта попало на видео

ФСБ показала на видео задержание переодетого в бабушку украинского диверсанта

ФСБ показала на видео задержание украинских диверсантов, готовивших подрыв главы российского предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Санкт-Петербурге. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах оперативной съемки видно, как переодетый в пожилую женщину мужчина подходит к парковке, где стоят автомобили. На диверсанте женская юбка, кофта и розовая косынка. Дополняет образ полиэтиленовый пакет и палочка. Сразу после минирования внедорожника главы предприятия ОПК злоумышленника поймали оперативники. Далее на кадрах демонстрируется задержание двух его подельниц, следивших за целью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ФСБ задержала трех завербованных Украиной диверсантов, пытавшихся подорвать главу российского оборонного предприятия.