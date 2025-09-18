Задержанные ФСБ украинские диверсанты замаскировали бомбу под гаджет

Задержанные в Петербурге украинские диверсанты замаскировали бомбу под пауэрбанк

Задержанные в Санкт-Петербурге ФСБ украинские диверсанты, готовившие покушение на главу предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), замаскировали бомбу под пауэрбанк. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, на допросе задержанный рассказал, что специальное устройство, замаскированное под гаджет с магнитами и зеркалом автомобильного типа, ему передали его кураторы. После этого он переоделся в пожилую женщину и попытался совершить теракт.

Момент задержания переодетого в бабушку диверсанта сразу после установки взрывного устройства на внедорожник главы предприятия российского ОПК показали на видео.

В диверсионной группе помимо мужчины были две девушки, следившие за целью и сообщавшие о маршрутах ее передвижения кураторам из украинской разведки.