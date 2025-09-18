Захарова объяснила присутствие стран НАТО на учениях России и Белоруссии

Захарова: Страны НАТО присутствовали на учениях РФ, чтобы развенчать мифы Запада

Наблюдатели из стран НАТО присутствовали на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2025» для того, чтобы развенчать мифы западных СМИ о якобы росте военных угроз со стороны Москвы и Минска. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как неоднократно подчеркивалось, прошедшие учения носили исключительно оборонительный характер и были нацелены на отработку сценариев отражения потенциальной агрессии против Союзного государства. Хочется верить, что участие наблюдателей из натовских стран поможет им в первую очередь развенчать упорно раздуваемый западной пропагандой миф об агрессивном характере учений и о якобы росте военных угроз со стороны наших государств», — сказала дипломат.

Захарова напомнила, что в западных странах говорят, что Россия и Белоруссия якобы угрожают восточному флангу НАТО. «Весь этот бред, честно говоря, не хочется даже повторять, но пусть своими глазами посмотрят», — добавила представитель МИД.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что за совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2025» наблюдали военные из трех стран НАТО. Среди них были представители Вооруженных сил США. Он подчеркнул, что учения прошли в атмосфере беспрецедентной открытости.