Засада на группу бойцов ВСУ в Красноармейске попала на видео

Появились кадры засады бойцов 30-й бригады ВС РФ в Красноармейске на группу ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Штурмовики 30-й бригады российских войск организовали засаду на группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Видео атаки опубликовала в Telegram пресс-служба российского подразделения.

На кадрах видно, что украинские военные проходят перекресток, окруженный разрушенными домами и лесополосой. Затем российские штурмовики открывают огонь по бойцам ВСУ из засады.

Военный корреспондент Юрий Котенок, комментируя видео, заявил, что в Красноармейске в результате российского наступления исчезла устойчивая сплошная линия фронта.

Ранее британский телеканал Sky News допустил сдачу Красноармейска украинскими войсками. Отмечалось, что ситуация для ВСУ осложнилась, так как российские военные взяли контроль все пути снабжения и создали вокруг Красноармейска зону поражения при помощи дронов.

