Ценности
10:20, 19 сентября 2025Ценности

42-летняя Юлия Ковальчук показала на камеру откровенное декольте

42-летняя певица Юлия Ковальчук показала фото в платье с откровенным декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @juliakovalchuk

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница предстала перед камерой в облегающем черном платье, которое было оформлено глубоким декольте и вырезом на животе. Кроме того, на изделии присутствовала золотистая вставка под грудью.

При этом на размещенном кадре видно, что знаменитость дополнила свой образ ярким макияжем глаз, выполненным в стиле smoky eyes, и розовой помадой. В качестве украшений она выбрала массивную серьгу в виде золотой змеи и выпрямила волосы.

В августе Ковальчук опубликовала фото в откровенном купальнике и удивила фанатов.

.
