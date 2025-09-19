Аглая Тарасова оказалась под угрозой лишения элитной квартиры

Mash: Актриса Аглая Тарасова рискует лишиться элитного жилья из-за долгов по ЖКУ

Российская актриса Аглая Тарасова, которая находится под домашним арестом после задержания за попытку провезти наркотическое вещество, рискует лишиться элитной квартиры в Москве. О такой угрозе сообщает Telegram-канал Mash.

Дело в том, что у артистки нашли задолженность за коммунальные услуги в 30 тысяч рублей. Тарасова не оплатила ЖКУ в квартире рядом с Патриаршими прудами, которую она купила в ипотеку в 2022 году. Рыночная стоимость жилья, по оценкам специалистов, достигает 100 миллионов рублей.

По данным источников Mash, финансовые проблемы актрисы могут быть связаны и с тем, что она рискует просрочить ипотечные платежи — из-за домашнего ареста Тарасова не может работать. Авторы публикации не исключают, что банк может начать процедуру взыскания недвижимости артистки уже через 3-6 месяцев, после чего ее выставят на торги.

Ранее на звезду сериала «Универ», российскую актрису Марию Кожевникову, подали в суд из-за долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и парковки в доме на Рублевке.