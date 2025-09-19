Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 19 сентября 2025Экономика

Аглая Тарасова оказалась под угрозой лишения элитной квартиры

Mash: Актриса Аглая Тарасова рискует лишиться элитного жилья из-за долгов по ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская актриса Аглая Тарасова, которая находится под домашним арестом после задержания за попытку провезти наркотическое вещество, рискует лишиться элитной квартиры в Москве. О такой угрозе сообщает Telegram-канал Mash.

Дело в том, что у артистки нашли задолженность за коммунальные услуги в 30 тысяч рублей. Тарасова не оплатила ЖКУ в квартире рядом с Патриаршими прудами, которую она купила в ипотеку в 2022 году. Рыночная стоимость жилья, по оценкам специалистов, достигает 100 миллионов рублей.

По данным источников Mash, финансовые проблемы актрисы могут быть связаны и с тем, что она рискует просрочить ипотечные платежи — из-за домашнего ареста Тарасова не может работать. Авторы публикации не исключают, что банк может начать процедуру взыскания недвижимости артистки уже через 3-6 месяцев, после чего ее выставят на торги.

Ранее на звезду сериала «Универ», российскую актрису Марию Кожевникову, подали в суд из-за долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и парковки в доме на Рублевке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали подробности переговоров с Россией в данный момент

    Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

    Какао оказался удивительно полезен для пожилых людей

    Захарова высмеяла Польшу

    Коллапс возник в миграционном центре в Москве из-за одной детали в приложении

    Скабеева заметила смешную связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

    Перешедшая в сборную Франции 18-летняя российская фигуристка снялась топлес

    В России отреагировали на милитаризацию датского острова вблизи Калининградской области

    Политолог объяснил слова Мерца о евреях преклонением перед Израилем

    Россиянка обратилась к Трампу с предложением по территории России и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости