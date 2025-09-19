Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:28, 19 сентября 2025Мир

Американцы изменили мнение о роли США в войне Израиля в Газе

WP: Больше американцев стали считать, что США слишком поддерживают войну в Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

По сравнению с прошлым годом больше американцев стали считать, что США слишком активно поддерживают Израиль в его войне в Газе. Об этом стало известно из опроса, проведенного беспартийным Чикагским советом по глобальным вопросам, сообщает The Washington Post (WP).

«53 процента демократов заявили, что США слишком сильно поддерживают Израиль, по сравнению с 40 процентами в прошлом году. Теперь то же самое говорят 42 процента независимых избирателей, что на восемь процентных пунктов больше, чем в 2024 году», — следует из итогов исследования.

Отмечается, что почти половина республиканцев утверждают, что США «подбирают правильный баланс» в поддержке Израиля в этой войне. В прошлом году, согласно опросам, проведенным во время президентства бывшего американского лидера Джо Байдена, 40 процентов опрошенных заявили, что США недостаточно поддерживают Израиль. В этом году так говорят лишь 14 процентов.

Кроме того, под влиянием преимущественно демократов и независимых избирателей, все больше американцев считают, что США слишком сильно поддерживают Израиль — в этом году таких оказалось 37 процентов по сравнению с 30 процентами в прошлом году. Только 10 процентов всех опрошенных американцев заявили, что США недостаточно поддерживают Израиль.

Ранее президент США Дональд Трамп нецензурно выразился об отношениях с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Уточняется, что глава Белого дома недоволен им, но предоставляет ему полную свободу действий в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нормально наклянчили». Захарова прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США. Его семье принадлежат 8 элитных домов

    Украине предререкли крах

    Слуцкий рассказал Путину о посещении мигрантского гетто в российском городе

    Журналист рассказал о поднимающемся в среде украинцев бунте против Зеленского

    Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

    Подполье сообщило об ударе по сборке дронов в Харьковской области

    Мужчинам раскрыли рабочие техники доведения партнерши до оргазма

    Батальон наемников ВСУ понес большие потери в Харьковской области

    Психолог объяснил выбор шляпы Мелании Трамп

    Американцы изменили мнение о роли США в войне Израиля в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости