Боец ВСУ помог раненым российским военным и сдался в плен

Боец ВСУ рассказал, как помог раненым ВС РФ в Курской области и сдался в плен

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в Курской области помог двум раненым российским солдатам, а затем сдался в плен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пленного, после уничтожения его группы украинский военный решил спрятаться в подвале. Спустя три дня в подвал зашел раненый российский боец.

«Я говорю: ну куда ты уйдешь? У тебя ноги ранены. И решил у него спросить: можно сдаться к вам в плен? А то говорили, что нельзя сдаваться, что убивают. Он говорит, можно», — рассказал пленный.

Он добавил, что помог российскому военному и его сослуживцу с позывным Иисус, а во время эвакуации нес на себе раненого.

Ранее сдавшийся в плен украинский солдат Сергей Безбородов рассказал, что бойцам ВСУ не хватает оружия и питания. Военнослужащий добавил, что у его подразделения не было ничего, кроме сухпайков и воды.