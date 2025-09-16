Пленный боец ВСУ Безбородов: украинским солдатам нечем воевать

Бойцам Вооруженных сил Украины не хватает оружия и питания. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский солдат Сергей Безбородов, передает ТАСС.

«У нас нечем воевать. У нас нет даже зброи (оружия — прим. «Ленты.ру»), чтобы воевать. С автоматом не пойдешь против гранатомета или против миномета», — рассказал он.

Бывший военнослужащий добавил, что его подразделение испытывало нехватку еды. Он подчеркнул, что у них не было ничего, кроме сухпайков и воды. Кроме того, по его словам, военные были вынуждены ежемесячно сдавать по 2 тысячи гривен (около 4 тысяч рублей) на заправку автомобилей и разово — по 5 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей) на покупку тяжелого гексакоптера «Баба-яга».

Ранее стало известно, что ВСУ не хватает беспилотников для обеспечения подразделений операторов дронов. При этом, по данным российских силовых структур, командование украинской армии продолжает наращивать число таких подразделений.