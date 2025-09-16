РИА: ВСУ не может обеспечить дронами роту БПЛА 156-й механизированной бригады

Вооруженный силы Украины испытывают острый дефицит беспилотников. В частности, они не могут обеспечить дронами роту БПЛА, созданную в156-й отдельной механизированной бригаде, выяснило РИА Новости от источника в российских силовых структурах.

В то же время украинское командование «продолжает наращивать количество подразделений БПЛА», хотя и не может обеспечить их дронами, отметил собеседник агентства. По его словам, снабжение рот БПЛА переложили на волонтеров, то есть спонсорами выступают украинские граждане.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают нехватку людей и БПЛА на запорожском направлении. Также сильно страдает уровень подготовки военнослужащих.