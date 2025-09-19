Боец ВС РФ с позывным Вохан: ВСУ под Орехово перестали сбивать российские дроны

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Орехово Запорожской области перестали пытаться сбивать российские дроны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир расчета беспилотников Вооруженных сил (ВС) России с позывным Вохан.

«В последнее время такого нет. Но на самом деле они боятся вылезти, показать себя. Если они дадут о себе знать, мы, пока их не уничтожим, просто не остановимся», — рассказал военный.

Он добавил, что российские военные наладили систему коммуникации операторов дронов с артиллерией, которая позволяет в оперативном порядке наносить ракетные удары по выявленным с беспилотников позициям ВСУ.

Ранее российским войскам удалось уничтожить в Харькове в ходе ракетных ударов около сотни наемников ВСУ из стран Центральной Америки. Удар был нанесен по общежитию, расположенному около промзоны.