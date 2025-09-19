Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:55, 19 сентября 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ прекратили попытки сбивать российские дроны в Запорожской области

Боец ВС РФ с позывным Вохан: ВСУ под Орехово перестали сбивать российские дроны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Орехово Запорожской области перестали пытаться сбивать российские дроны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир расчета беспилотников Вооруженных сил (ВС) России с позывным Вохан.

«В последнее время такого нет. Но на самом деле они боятся вылезти, показать себя. Если они дадут о себе знать, мы, пока их не уничтожим, просто не остановимся», — рассказал военный.

Он добавил, что российские военные наладили систему коммуникации операторов дронов с артиллерией, которая позволяет в оперативном порядке наносить ракетные удары по выявленным с беспилотников позициям ВСУ.

Ранее российским войскам удалось уничтожить в Харькове в ходе ракетных ударов около сотни наемников ВСУ из стран Центральной Америки. Удар был нанесен по общежитию, расположенному около промзоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здравый смысл прокладывает путь вперед». Антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    В России заявили об удалении США от конфликта на Украине и указали на одну причину

    В России захотели изменить правила бесплатной парковки у дома

    Увлекавшуюся аниме российскую школьницу нашли под окнами многоэтажки

    Дело о некачественных сухпайках для российской армии поместилось в 75 томов

    Трамп сделал Камале Харрис личный комплимент после победы на выбора

    В Сумской области сообщили о повреждении инфраструктуры

    Президент ISU назвал причины допуска российских фигуристов до квалификации ОИ-2026

    Известной юмористке пришлось обратиться в больницу из-за уборки

    Переводы на иностранные счета обернулись для россиянина госизменой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости