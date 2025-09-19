Бывшего президента Эквадора обвинили в получении взяток

Экс-президента Эквадора Морено обвинили в коррупции при строительстве плотины

Бывшего президента Эквадора Ленина Морено обвинили в получении взяток при строительстве плотины во время создания гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair. Об этом сообщила Генпрокуратура страны, их заявление приводит РИА Новости.

По версии следствия, предполагаемые преступления были совершены в период с 2007 по 2013 год, когда Морено занимал должность вице-президента страны. Прокуратура утверждает, что «высокопоставленные чиновники и бизнесмены якобы вступили в сговор в пользу (китайской компании) Sinohydro, получая неправомерные взятки в качестве компенсации».

По данным следствия, бенефициарами были друзья Морено: Конто Патиньо, Мария Патиньо и Хавьер Масиас. Суммарно их подозревают в получении 76,1 миллиона долларов США.

