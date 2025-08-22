Экс-президента Бразилии заподозрили в отмывании более пяти миллионов долларов

Полиция заподозрила экс-президента Болсонару в отмывании более 5 млн долларов

Бразильские стражи правопорядка подозревают экс-президента страны Жаира Болсонару в отмывании денег на сумму более 5 млн долларов за год. Эту информацию приводит газета Folha de Sao Paulo.

По данным федеральной полиции, предполагаемые финансовые операции, связанные с отмыванием денег и другими преступлениями, на счетах Болсонару были совершены в период с 1 марта 2023 года по 5 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось.

До этого ему предъявили обвинения в присвоении государственного имущества, а также участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях. Политику может грозить до 43 лет тюрьмы. С начала августа бывший бразильский лидер находится под домашним арестом.