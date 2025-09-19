Биржевые цены на дизтопливо достигли максимума

Стоимость дизтоплива на Петербургской бирже превысила 70 тысяч рублей за тонну

По итогам торгов на Петербургской бирже в пятницу, 19 сентября, стоимость дизельного топлива впервые с сентября 2023 года взлетела выше 70 тысяч рублей за тонну, до 70 358 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Речь идет о результате торгов с поставкой на территории европейской части России. Для поставок на территории региона Сибирь и Дальний Восток за четыре дня не было продано ни одной партии, а для региона Урал и Сибирь полное отсутствие продаж дизтоплива зафиксировано впервые.

В сентябре стоимость дизтоплива на бирже прибавила десять тысяч рублей или почти 15 процентов. Это самый резкий рост с зимы 2024 года.

Исторический максимум цен на дизельное топливо был достигнут ровно два года назад — 19 сентября оно торговалось по 75 036 рублей за тонну. Справиться со взлетом цен власти смогли с помощью полного запрета экспорта, который в настоящее время для этого вида нефтепродуктов не ограничен. Биржевые цены на бензин демонстрируют смешанное движение, оставаясь при этом близкими к максимальным уровням.

При этом данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) свидетельствуют, что в первую половину сентября морской экспорт российских нефтепродуктов сократился на 18 процентов в годовом выражении, до 3,3 миллиона тонн. Одновременно с этим переработка сырья на российских предприятиях, утверждают СМИ, опустилась ниже пяти миллионов баррелей в сутки, что в последний раз наблюдалось в апреле 2022 года.

Основной причиной такой тенденции стало усиление в последние месяцы ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), которые вынуждены уходить на внеплановые ремонты, и инфраструктуре портов, где происходит загрузка партий. В частности, последним пострадал порт Приморск в Ленинградской области.