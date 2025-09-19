Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:01, 19 сентября 2025Экономика

Биржевые цены на дизтопливо достигли максимума

Стоимость дизтоплива на Петербургской бирже превысила 70 тысяч рублей за тонну
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам торгов на Петербургской бирже в пятницу, 19 сентября, стоимость дизельного топлива впервые с сентября 2023 года взлетела выше 70 тысяч рублей за тонну, до 70 358 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Речь идет о результате торгов с поставкой на территории европейской части России. Для поставок на территории региона Сибирь и Дальний Восток за четыре дня не было продано ни одной партии, а для региона Урал и Сибирь полное отсутствие продаж дизтоплива зафиксировано впервые.

В сентябре стоимость дизтоплива на бирже прибавила десять тысяч рублей или почти 15 процентов. Это самый резкий рост с зимы 2024 года.

Исторический максимум цен на дизельное топливо был достигнут ровно два года назад — 19 сентября оно торговалось по 75 036 рублей за тонну. Справиться со взлетом цен власти смогли с помощью полного запрета экспорта, который в настоящее время для этого вида нефтепродуктов не ограничен. Биржевые цены на бензин демонстрируют смешанное движение, оставаясь при этом близкими к максимальным уровням.

При этом данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) свидетельствуют, что в первую половину сентября морской экспорт российских нефтепродуктов сократился на 18 процентов в годовом выражении, до 3,3 миллиона тонн. Одновременно с этим переработка сырья на российских предприятиях, утверждают СМИ, опустилась ниже пяти миллионов баррелей в сутки, что в последний раз наблюдалось в апреле 2022 года.

Основной причиной такой тенденции стало усиление в последние месяцы ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), которые вынуждены уходить на внеплановые ремонты, и инфраструктуре портов, где происходит загрузка партий. В частности, последним пострадал порт Приморск в Ленинградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Число путешествий россиян по стране за год увеличилось в полтора раза

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    На Западе раскрыли альтернативный способ вооружить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости