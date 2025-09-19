Два российских атомохода выстрелили на поражение в Охотском море

Атомоходы ТОФ «Красноярск» и «Омск» выстрелили ракетами в мишень в Охотском море

Две российские атомные подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) — «Красноярск» и «Омск» — совершили выстрелы крылатыми ракетами «Оникс» и «Гранит» в рамках учений в Охотском море. Мишень находилась на удалении более 250 километров, отметили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции. По данным объективного контроля, все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями», — говорится в сообщении.

К обеспечению стрельб с атомоходов и закрытию района привлекли надводные корабли и морскую авиацию ТОФ. Боевые упражнения проводились согласно плану подготовки Военно-морского флота и стали итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем учебном периоде.