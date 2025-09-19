Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 19 сентября 2025Россия

Два российских атомохода выстрелили на поражение в Охотском море

Атомоходы ТОФ «Красноярск» и «Омск» выстрелили ракетами в мишень в Охотском море
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Две российские атомные подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) — «Красноярск» и «Омск» — совершили выстрелы крылатыми ракетами «Оникс» и «Гранит» в рамках учений в Охотском море. Мишень находилась на удалении более 250 километров, отметили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции. По данным объективного контроля, все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями», — говорится в сообщении.

К обеспечению стрельб с атомоходов и закрытию района привлекли надводные корабли и морскую авиацию ТОФ. Боевые упражнения проводились согласно плану подготовки Военно-морского флота и стали итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем учебном периоде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нормально наклянчили». Захарова прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США. Его семье принадлежат 8 элитных домов

    Слуцкий рассказал Путину о посещении мигрантского гетто в российском городе

    Журналист рассказал о поднимающемся в среде украинцев бунте против Зеленского

    Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

    Подполье сообщило об ударе по сборке дронов в Харьковской области

    Мужчинам раскрыли рабочие техники доведения партнерши до оргазма

    Батальон наемников ВСУ понес большие потери в Харьковской области

    Психолог объяснил выбор шляпы Мелании Трамп

    Американцы изменили мнение о роли США в войне Израиля в Газе

    Два российских атомохода выстрелили на поражение в Охотском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости