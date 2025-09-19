Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Штутгарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|4-й тур
Лион
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|5-й тур
Лечче
Сегодня
21:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|4-й тур
Бетис
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания — Примера|5-й тур
15:58, 19 сентября 2025Спорт

Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на один месяц

Главного тренера «Спартака» Станковича дисквалифицировали на один месяц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на один месяц. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отстранение распространяется на все турниры под эгидой РФС. Таким образом, серб пропустит три матча красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ) и один — в Кубке России.

13 сентября Станкович получил красную карточку в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (2:2). Специалист в агрессивной манере апеллировал к арбитру и использовал в его адрес нецензурные выражения.

Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после восьми туров красно-белые с 12 очками находятся на восьмом месте в чемпионате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Трамп отказался от тактики Байдена в отношении России

    Россиян призвали не бояться покупать вторичное жилье

    Последователей Сатаны признали экстремистами

    В России школьницы устроили фотосессию на рельсах перед грузовым поездом и поплатились

    Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на один месяц

    Подорвавшего себя Героя России похоронили через 15 месяцев после смерти

    Мэр столицы российского региона ушел в отставку после данного жителям обещания

    На Украине признали продвижение ВС России на лиманском направлении

    Россиянина оштрафовали за одно предложение Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости