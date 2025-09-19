Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на один месяц

Главного тренера «Спартака» Станковича дисквалифицировали на один месяц

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на один месяц. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отстранение распространяется на все турниры под эгидой РФС. Таким образом, серб пропустит три матча красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ) и один — в Кубке России.

13 сентября Станкович получил красную карточку в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (2:2). Специалист в агрессивной манере апеллировал к арбитру и использовал в его адрес нецензурные выражения.

Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после восьми туров красно-белые с 12 очками находятся на восьмом месте в чемпионате.