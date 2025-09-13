Спорт
18:17, 13 сентября 2025Спорт

Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Динамо»

Главного тренера «Спартака» Станковича удалили в первом тайме матча с «Динамо»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича удалили в первом тайме матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в добавленное к первому тайму время. Динамовцы забили мяч, после чего Станкович и другие члены тренерского штаба «Спартака» стали апеллировать к главному арбитру встречи Егору Егорову, так как во время атаки «Динамо» хавбек красно-белых Маркиньос получил травму.

В результате Егоров показал Станковичу красную карточку. На момент публикации новости в матче идет второй тайм, счет равный — 2:2. Матч проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

В данный момент в активе «Спартака» 11 очков, команда Станковича располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 8 очками занимает девятое место.

    Все новости