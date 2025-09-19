Иностранный король посетил Казань

Король Малайзии Ибрагим прибыл в Казань, чтобы поздравить главу Татарстана

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл Казань для того, чтобы поздравить Рустама Минниханова со вступлением в должность главы Республики Татарстан. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

«И снова здравствуйте! В Казань с визитом прибыл… Король Малайзии султан Ибрагим. Гость поздравил Раиса республики с вступлением в должность», — сказано в сообщении.

Ранее Ибрагим уже посещал Казань в рамках своего первого официального визита в Россию. Тогда пресс-секретарь главы Татарстана подчеркнула, что король Малайзии прилетел в Казань на золотом самолете.