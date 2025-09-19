Популярный украинский артист объяснил решение петь на русском языке

Украинский певец Иван Дорн заявил, что продолжает выступать на русском языке, несмотря на распространившиеся слухи об обратном. Его цитирует «Газета.Ru».
«Я на русском не переставал петь и не собираюсь пока. Просто не выпускал ничего. (…) Моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поет на русском», — сказал исполнитель.
Дорн также рассказал, что ведет два проекта параллельно: основной — русскоязычный, в котором выступает под своим именем, и полуанонимный — на разных языках.
В марте сообщалось, что Вооруженные силы Украины разыскивают минимум 10 украинских артистов, которые выехали за границу и не вернулись из-за мобилизации, среди них был Дорн.
Дорн родился в Челябинске в 1988 году. В 1990 году в связи с работой отца семья переехала в город Славутич Киевской области.