Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:53, 19 сентября 2025Культура

Популярный украинский артист объяснил решение петь на русском языке

Украинский певец Иван Дорн заявил, что никогда не переставал петь на русском
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинский певец Иван Дорн заявил, что продолжает выступать на русском языке, несмотря на распространившиеся слухи об обратном. Его цитирует «Газета.Ru».

«Я на русском не переставал петь и не собираюсь пока. Просто не выпускал ничего. (…) Моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поет на русском», — сказал исполнитель.

Дорн также рассказал, что ведет два проекта параллельно: основной — русскоязычный, в котором выступает под своим именем, и полуанонимный — на разных языках.

В марте сообщалось, что Вооруженные силы Украины разыскивают минимум 10 украинских артистов, которые выехали за границу и не вернулись из-за мобилизации, среди них был Дорн.

Дорн родился в Челябинске в 1988 году. В 1990 году в связи с работой отца семья переехала в город Славутич Киевской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Число путешествий россиян по стране за год увеличилось в полтора раза

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    На Западе раскрыли альтернативный способ вооружить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости