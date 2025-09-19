Baijiahao: Лондон откажется провоцировать РФ после гибели наемников на Украине

Власти Великобритании регулярно устраивают провокации против России, в том числе путем введения новых экономических санкций и требований к другим странам усилить давление на Москву. Однако одно событие на Украине заставит Лондон отказаться от прежнего сценария, передает издание Baijiahao (эксклюзивный пересказ АБН24).

«Британцам пришлось заплатить большую цену за свои действия», — отметили журналисты китайского издания.

По их мнению, Британия и другие страны Запада все это время были в полной уверенности, что Россия избегает прямого конфликта с НАТО, а потому не станет в полном объеме отвечать на их провокации. В то же время президент РФ Владимир Путин множество раз предупреждал об обратном. «Путин много раз давал понять, что не боится НАТО», — подчеркнули аналитики.

В результате Лондон получил новости, ставшие серьезным ударом для Соединенного Королевства — в боях с Россией было ликвидировано не менее одной тысячи британских наемников, участвовавших в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным журналиста Колина Фримана, на Украине погибает каждый пятый британский наемник.

«Гибель тысячи британских наемников вызвала переполох в европейских кругах, принимающих стратегические решения», — указано в статье. Авторы отметили, что британцы, еще недавно активно продвигавшие идею отправить войска на границу с РФ, были вынуждены сменить тактику — подобные разговоры затихли.