Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Штутгарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|4-й тур
Лион
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|5-й тур
Лечче
Сегодня
21:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|4-й тур
Бетис
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания — Примера|5-й тур
15:22, 19 сентября 2025Спорт

Марио Фернандес завершил карьеру в день 35-летия

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес завершил карьеру
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА, петербургского «Зенита» и сборной России Марио Фернандес завершил карьеру. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) супруги Марьяны Шотт де Фрейтас.

«Спасибо, Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес», — заявил футболист. 19 сентября ему исполнилось 35 лет.

Последним клубом Фернандеса был «Зенит», за который он выступал в сезоне-2023/2024. С сине-бело-голубыми он выигрывал чемпионат России и побеждал в Кубке страны. Десять лет до этого бразилец защищал цвета московского ЦСКА. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России, брал Кубок и трижды Суперкубок страны.

Также Фернандес через процесс натурализации получил возможность играть за сборную России. Туда он вызывался на протяжении четырех лет и принял участие в чемпионате мира 2018 года. На турнире россияне дошли до 1/4 финала. В составе сборной страны Фернандес провел 33 матча, в которых забил пять мячей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    На Западе раскрыли альтернативный способ вооружить Украину

    Власти Эстонии решили не открывать мост Дружбы на российско-эстонской границе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости