Марио Фернандес завершил карьеру в день 35-летия

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес завершил карьеру

Бывший футболист московского ЦСКА, петербургского «Зенита» и сборной России Марио Фернандес завершил карьеру. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) супруги Марьяны Шотт де Фрейтас.

«Спасибо, Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес», — заявил футболист. 19 сентября ему исполнилось 35 лет.

Последним клубом Фернандеса был «Зенит», за который он выступал в сезоне-2023/2024. С сине-бело-голубыми он выигрывал чемпионат России и побеждал в Кубке страны. Десять лет до этого бразилец защищал цвета московского ЦСКА. В составе армейцев защитник трижды стал чемпионом России, брал Кубок и трижды Суперкубок страны.

Также Фернандес через процесс натурализации получил возможность играть за сборную России. Туда он вызывался на протяжении четырех лет и принял участие в чемпионате мира 2018 года. На турнире россияне дошли до 1/4 финала. В составе сборной страны Фернандес провел 33 матча, в которых забил пять мячей.