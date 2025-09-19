Медведь растерзал пенсионера на тракторе

В американском Арканзасе медведь впервые за 25 лет растерзал человека

В американском штате Арканзас зарегистрировано первое за 25 лет нападение медведя, закончившееся смертью человека. Об этом сообщает Wide Open Spaces.

Инцидент произошел у горы Малберри. 72-летний Вернон Паттон работал на своем тракторе, когда на него набросился черный медведь. Свидетелем схватки стал сын Паттона, который приехал проведать отца. Он вызвал спасателей и попытался отогнать зверя, бросая в него камни.

Медведя подстрелили прибывшие на место происшествия сотрудники Комиссии по охоте и рыболовству штата. Пенсионера экстренно госпитализировали на вертолете.

В больнице Паттона прооперировали, однако врачам не удалось его спасти. «Его травмы были обширны и в конечном счете несовместимы с жизнью», — заявили родственники погибшего, поблагодарив медиков за оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что в США медведь пробрался в дом жителя штата Нью-Йорк и напал на него. Хищник вломился в прихожую дома, где мужчина хранил еду и оставлял пакеты с мусором.