Из жизни
05:01, 3 сентября 2025Из жизни

Медведь вломился в дом ради еды и напал на хозяина

WNYT: В США медведь пробрался в дом жителя Нью-Йорка и напал на него
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В США медведь пробрался в дом жителя штата Нью-Йорк и напал на него. Об этом сообщает телеканал WNYT.

Инцидент произошел в субботу, 31 августа, в поселке Кайро. Медведь вломился в прихожую дома, где мужчина хранил еду и оставлял пакеты с мусором. Американец не видел животное и столкнулся с ним в дверном проеме. Точной информации о повреждениях, полученных мужчиной, каналу получить не удалось. Медведь или укусил его, или ударил лапой, нанеся равную рану.

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды штата прибыли на место происшествия около восьми часов вечера. Пострадавший находился в доме соседа. Мужчине потребовалась госпитализация.

Как заявили в департаменте, нападения медведей на людей в Нью-Йорке крайне редки и обычно приходятся на весну и начало лета, когда вышедшие из спячки звери ищут калорийную пищу.

Смогли ли сотрудники департамента выследить агрессивного зверя, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида медведь напал на мужчину, который на него накричал. Зверь вцепился американцу в руку.

    Все новости