Из жизни
16:45, 19 сентября 2025

Металлический прут пробил лобовое стекло и вонзился в водителя автобуса во время движения

В Китае водитель автобуса продолжил движение после того, как его пронзил прут
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: James Jiao / Shutterstock / Fotodom

В Китае металлический прут пробил лобовое стекло и вонзился в водителя автобуса во время движения по скоростной трассе. Об этом сообщает The Standard.

Инцидент произошел в Гонконге на трассе Цинлун. Пассажирский автобус проезжал автобусную развязку у тоннеля, когда железный прут длиной около полутора метров пробил стекло и пронзил 60-летнего водителя. Несмотря на травму, мужчина продолжил движение.

Пассажиры сообщили, что услышали грохот вскоре после того, как автобус поехал мимо зоны строительных работ. Водитель стал звать на помощь, но смог безопасно сбросить скорость и остановить переполненный автобус у обочины, предотвратив более серьезное происшествие. Прибывшие парамедики доставили его в больницу.

После предварительного расследования полиция арестовала 43-летнего водителя фуры по подозрению в опасном вождении. При этом правоохранители полагают, что прут попал на проезжую часть со стройки, после чего один из проезжавших автомобилей подбросил его в воздух.

Ранее сообщалось, что мужчина, пронзенный прутом насквозь от паха до груди, выжил в бразильском городе Куритиба. 57-летний бразилец поскользнулся на строительных лесах и вертикально упал на железный прут с пятиметровой высоты.

