11:39, 19 сентября 2025

МИД Белоруссии вызвал дипломатического работника Польши

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича для обстоятельного разговора. Такое заявление опубликовало белорусское ведомство.

«Состоялся обстоятельный разговор на тему современного состояния белорусско-польских отношений», — говорится на сайте МИД Белоруссии.

Ведомство также сообщило об объявлении персоной нон грата советника чешского посольства. Отмечается, что в случае дальнейшей эскалации Белоруссия примет соответствующие меры.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о решении закрыть границу с Белоруссией. Причиной такой меры, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».

    Все новости