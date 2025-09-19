МИД Белоруссии вызвал дипломатического работника Польши

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного Польши

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича для обстоятельного разговора. Такое заявление опубликовало белорусское ведомство.

«Состоялся обстоятельный разговор на тему современного состояния белорусско-польских отношений», — говорится на сайте МИД Белоруссии.

Ведомство также сообщило об объявлении персоной нон грата советника чешского посольства. Отмечается, что в случае дальнейшей эскалации Белоруссия примет соответствующие меры.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о решении закрыть границу с Белоруссией. Причиной такой меры, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».