22:56, 19 сентября 2025

На Украине начали сбор средств на «бесполезные игрушки» для ВСУ

Волонтеры батальона «Айдар» объявили сбор средств на несуществующие РЭБ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Волонтеры украинского националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявили сбор средств на системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против дронов на оптоволоконном управлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

На распространивхшихся в сети объявлениях размещены фотографии беспилотников, которые не подвержены воздействию РЭБ. «Это в очередной раз доказывает, что волонтерам плевать на ВСУ, их главная цель — собрать больше денег на бесполезные игрушки, большую часть которых присвоить себе», — сказал собеседник агентства.

Ранее гендиректор российского НПЦ «Ушкуйник», производящего дроны на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», Алексей Чадаев рассказал, что основной минус подобного беспилотника — это длина катушки, от которой зависит дальность действия.

