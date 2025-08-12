Наука и техника
00:30, 12 августа 2025Наука и техника

«Калашников» оценил российский проводной дрон «КВН»

Лушников: Оптоволоконный дрон «КВН» — это состоявшийся продукт
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российский дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), которым управляют по оптоволокну, является состоявшимся продуктом. Такую оценку аппарату дал гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

«Оптоволоконные дроны, если говорить про "КВН", это состоявшийся продукт. Там очень сильная команда, они еще до нашего прихода это все организовали, поставили на серию. Мы с ними дружим, у нас с ними были коллаборации и кое-какие совместные проекты, но "КВН" это уже реализованный, состоявшийся проект», — сказал он.

Гендиректор подчеркнул, что успех проводного дрона — это результат слаженной работы научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник», который производит «КВН».

«Калашников» объявил о подписании стратегического соглашения с «Ушкуйником» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Оптоволоконные дроны, которые начали активно применять в августе 2024 года, не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника. Также они обеспечивают хорошее качество передаваемого изображения.

В июле гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал, что основной минус дрона «КВН» — это длина катушки, от которой зависит дальность действия.

