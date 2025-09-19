Бывший СССР
На Украине рассказали подробности переговоров с Россией в данный момент

Секретарь СНБО Умеров: Украина продолжает переговоры с РФ в гуманитарной сфере
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что Киев продолжает переговоры с Москвой в гуманитарной сфере. О подробностях переговоров между двумя странами в данный момент он рассказал в интервью CNN.

«Пока продолжаем гуманитарную часть, где мы освобождаем военнопленных», — заявил Умеров.

В ходе интервью секретарь СНБО также отметил, что только президент США Дональд Трамп способен завершить конфликт на Украине. Кроме того, он объявил о достигнутой договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и западными лидерами о проведении двухсторонних и трехсторонних встреч.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе имеет смысл говорить о паузе на уровне переговорных групп по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что Россия готова продолжать мирные переговоры.

