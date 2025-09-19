Наряды Кейт Миддлтон и Мелании Трамп на прогулке по саду восхитили публику

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и первая леди США Мелания Трамп прогулялись по саду Виндзорского замка и порадовали публику. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

43-летняя супруга принца Уэльского Уильяма выбрала для прогулки зеленый вельветовый жакет и коричневую юбку люксового бренда Ralph Lauren. Кроме того, она надела темно-коричневые сапоги, широкий ремень из крокодиловой кожи и шелковый платок в тон пиджаку. 55-летняя жена американского лидера Дональда Трампа, в свою очередь, предпочла вельветовую песочную куртку, укороченные светло-серые брюки марки Loro Piana и коричневые балетки.

Читатели портала восхитились образами знаменитостей и решили обсудить их в комментариях под материалом. «Две прекрасные женщины, которые подают пример другим», «Обе дамы сегодня выглядели великолепно», «Пиджак, который носит первая леди, похоже, мужской. Однако она его сделала женственным», «Две красивые и стильные женщины», «Я никогда не видела Меланию такой счастливой и улыбающейся. Ей это очень идет», — писали фанаты.

