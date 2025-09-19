Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:37, 19 сентября 2025Наука и техника

Найден простой способ поддержать здоровье сердца без лекарств

ACC: Музыкальная терапия снижает пульс и давление у пациентов кардиореанимации
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NMK-Studio / Shutterstock / Fotodom

Музыкальная терапия способна снижать пульс, давление и улучшать дыхание у пациентов кардиореанимации, показало исследование, представленное на конференции ACC Latin America 2025 в Мехико.

В исследовании участвовали 24 пациента, разделенных на две группы: одна получала стандартное лечение, другая слушала музыку по 45 минут в день на протяжении пяти дней. У «музыкальной» группы зафиксировали заметное снижение частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического давления, а также синхронизацию с работой аппарата искусственной вентиляции.

Авторы отмечают, что музыкальная терапия уже признана в ряде стран как дополнение к стандартному уходу за тяжелыми пациентами: она безопасна, недорогая и повышает качество жизни. Исследователи считают, что ее стоит шире внедрять в практику кардиореанимаций, чтобы улучшать как состояние больных, так и клинические исходы.

Ранее выяснилось, что прослушивание любимой музыки в отделении неотложной помощи помогает снизить тревожность и облегчить острую боль в спине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Популярный американский певец не выжил во время крушения самолета рядом со школой

    Мужчина с аквалангом ограбил ресторан и уплыл

    США и «евротройка» отказали России во встрече по СВПД

    В России таксиста посадили на бутылку

    МОК назвал условия допуска российских спортсменов до Олимпиады‑2026

    Число сайтов — двойников Росреестра и ЕГРН подсчитали

    Доля государства в ВТБ сократилась до минимума

    В Москве появилось уникальное детское пространство. Чем оно удивит детей и их родителей?

    Реклама

    Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости