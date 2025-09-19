Забота о себе
14:31, 19 сентября 2025Забота о себе

Названы главные признаки развивающегося диабета

Эксперт Гурьянов: Сухость во рту у диабетиков связана с нехваткой жидкости
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Некоторые неочевидные симптомы могут говорить о развивающемся диабете, предупредил врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов. Признаки этого заболевания он перечислил в беседе с «Известиями».

По его словам, классическими симптомами дебюта или декомпенсации сахарного диабета являются постоянная жажда и сухость во рту. Человек может списывать их на жару или стресс, но причина кроется в гипергликемии — состоянии, при котором уровень глюкозы в крови превышает норму, объяснил Гурьянов.

Врач добавил, что при избытке глюкозы в крови организм начинает пытаться вывести ее с мочой, что приводит к обильному мочеиспусканию. «Выводя избыток глюкозы, организм также теряет и жидкость, в результате чего возникает обезвоживание», — уточнил эксперт.

Прямым следствием нехватки воды в организме также становятся жажда и сухость во рту — слизистые пересыхают, что особенно заметно ночью и утром. Чтобы исключить влияние на организм недостатка воды, жары или лекарств, Гурьянов рекомендовал делать анализы крови на уровень глюкозы крови натощак и на гликированный гемоглобин.

Ранее россиянам перечислили пять способов разнообразить здоровый образ жизни. В частности, им посоветовали добавлять в рацион новые продукты, например, морские водоросли, киноа, амарант, чиа, а также разные орехи и семена.

