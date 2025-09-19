Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:30, 19 сентября 2025Силовые структуры

Нелегальный мигрант забрался в дом к российской пенсионерке с целью изнасиловать ее

В Петербурге задержали мигранта, пытавшегося надругаться над пенсионеркой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержали мигранта пытавшегося надругаться над пенсионеркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным ведомства, вечером 14 сентября в полицию обратилась 55-летняя жительница СНТ «Северный Кировец» и сообщила, что к ней в дом ворвался неизвестный, избил ее и попытался изнасиловать. Пострадавшая оказала активное сопротивление, которое позволило ей отбиться от злоумышленника и позвать на помощь. После этого нападавший скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался 37-летний нелегальный мигрант. Подозреваемый был задержан в Самаре и доставлен в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над 11-летней девочкой около ее дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    В США заявили о побеждающем в третьей мировой войне Путине

    Захарова ответила на обвинения в адрес России после расправы над сторонником Трампа

    В России мужчина взорвал и обрушил гараж при попытке завести автомобиль

    Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

    В Москве перекроют движение по одной ветке метро

    Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

    В России объяснили возвращение уехавших в Европу в начале СВО граждан

    ЕС раскрыл подготовку к предоставлению Украине кредитов из российских активов

    ВСУ открыли огонь по своим во время боев в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости