Россиянин надругался над 11-летней девочкой около ее дома

В Москве арестовали мужчину, надругавшегося над 11-летней девочкой

В Москве арестовали мужчину, надругавшегося над 11-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, вечером 14 сентября фигурант возле дома на Озерной улице совершил в отношении незнакомой 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

Он был задержан, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина обвиняется по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что серийный насильник с ножом надругался над россиянкой.