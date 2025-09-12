Серийный насильник с ножом надругался над россиянкой

В Уфе задержали серийного насильника, угрожавшего женщине ножом

В Уфе задержали серийного насильника, угрожавшего женщине ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»).

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась 41-летняя женщина, которая сообщила о нападении на улице Ферина. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, изнасиловал ее.

Следователи СК провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе осмотрели место происшествия, изъяли следы преступления, назначили необходимые экспертизы и опросили свидетелей. После изучения камер наблюдения удалось установить маршрут передвижения фигуранта и установить его личность. Им оказался 52-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Он был задержан при силовой поддержке Росгвардии. Изначально он отрицал свою причастность к преступлению, но после предъявления доказательств сознался в содеянном.

