Силовые структуры
16:21, 12 сентября 2025Силовые структуры

Серийный насильник с ножом надругался над россиянкой

В Уфе задержали серийного насильника, угрожавшего женщине ножом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Уфе задержали серийного насильника, угрожавшего женщине ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»).

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась 41-летняя женщина, которая сообщила о нападении на улице Ферина. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, изнасиловал ее.

Следователи СК провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе осмотрели место происшествия, изъяли следы преступления, назначили необходимые экспертизы и опросили свидетелей. После изучения камер наблюдения удалось установить маршрут передвижения фигуранта и установить его личность. Им оказался 52-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Он был задержан при силовой поддержке Росгвардии. Изначально он отрицал свою причастность к преступлению, но после предъявления доказательств сознался в содеянном.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за изнасилование и заражение женщины ВИЧ-инфекцией.

