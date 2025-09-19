Обама заступился за резко высказавшегося о Кирке телеведущего

Обама заступился за телеведущего Киммела после критики Трампа

Бывший президент США Барак Обама заступился за раскритикованного американским лидером Дональдом Трампом телеведущего Джимми Киммела, резко высказавшегося о консервативном активисте Чарли Кирке в эфире своего вечернего шоу Jimmy Kimmel. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что нападкам подвергается не только тележурналист, но и сама свобода слова. «Будь то Чарли Кирк или Джимми Киммел, сторонники MAGA или их оппоненты, свобода слова остается ключевым принципом демократии», — написал он.

По словам Обамы, администрация Трампа уже прибегала к давлению на медиа, угрожая компаниям последствиями, если те не уволят журналистов или комментаторов, которые не нравятся власти, что представляет настоящую угрозу демократическим институтам.

Ранее показ вечернего ток-шоу Jimmy Kimmel Live приостановили на неопределенный срок из-за слов ведущего о Кирке. Телегигант Nexstar объявил, что прекращает сотрудничество с шоуменом.