В США прекратили показ знаменитого ток-шоу из-за слов ведущего о Чарли Кирке

В США прекратили показ шоу Джимми Киммела из-за его слов об убийстве Кирка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джимми Киммел

Джимми Киммел. Фото: Trae Patton / Global Look Press / Keystone Press Agency

Показ вечернего ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live) приостановили на неопределенный срок из-за слов ведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на представителя телеканала ABC, на котором выходила программа.

Телеведущий Джимми Киммел в ходе последних выпусков шоу раскритиковал реакцию президента США Дональда Трампа на смерть Кирка и обвинил соратников главы государства в стремлении получить политическую выгоду от гибели активиста.

После этого телегигант Nexstar объявил, что прекращает сотрудничество с шоуменом. «Nexstar сообщает, что партнерские и принадлежащие компании телестанции, аффилированные с ABC, исключат из эфира шоу Джимми Киммела в обозримом будущем», — заявили в компании.

Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Его доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти активиста не удалось. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.

