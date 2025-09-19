Забота о себе
Отказавшаяся от секса на шесть лет женщина рассказала о плюсах этого решения

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Freepik

Жительница США Эмили Робби шесть лет не занималась сексом, после чего познакомилась с 30-летним девственником и вышла за него замуж. О плюсах осознанного целибата она рассказала Metro.

Женщина призналась, что стала зависимой от секса после расставания с первым возлюбленным. По ее словам, когда это случилось, ей был 21 год, и приложения для знакомств только набирали популярность. «У меня был регулярный случайный секс. Я вступала в короткие связи, после которых партнеры меня игнорировали или не хотели ничего серьезного», — вспоминает Робби.

Американка утверждает, что в какой-то момент устала от постоянной смены партнеров и решила полностью отказаться от секса. Воздержание помогло ей понять, что раньше она искала любовь через постель, но эта стратегия не работала, поэтому она решила изменить тактику.

Робби рассказала, что через несколько лет после начала целибата она встретила будущего мужа. Ему было 30 лет и он ни разу не занимался сексом. Женщина утверждает, что между ними сразу возникла химия, но они не стали торопить события и впервые вступили в интимную связь лишь после свадьбы.

Ранее психотерапевт Элоиза Скиннер назвала идеальную, по ее мнению, разницу в возрасте для длительных отношений. Она утверждает, что наиболее крепкие браки бывают в парах с разницей в возрасте не более трех лет.

