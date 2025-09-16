Названа идеальная для длительных отношений разница в возрасте

Психотерапевт Элоиза Скиннер назвала идеальную, по ее мнению, разницу в возрасте для длительных отношений. Ее цитирует Metro.

Лучшей разницей в возрасте партнеров она назвала промежуток до трех лет. «Скорее всего, вы соответствуете ожиданиям друг друга с точки зрения расходов, сбережений и инвестиций, а также в плане здоровья», — отметила Скиннер. Она добавила, что партнеры примерно одного возраста смогут заниматься одинаковыми делами в выходные, распределять обязанности по уходу за детьми и даже иметь одинаковые цели в поездках.

Скиннер привела данные исследований, которые показывают, что уровень удовлетворенности отношениями снижается с течением времени у пар со значительной разницей в возрасте. Кроме того, они могут столкнуться с проблемами в вопросе заведения детей. Если один из партнеров намного старше, могут возникнуть проблемы с зачатием или несоответствием стилей воспитания. Кроме того, более высока вероятность того, что ребенок потеряет одного из родителей, когда будет маленьким.

Помимо этого, пары с большой разницей в возрасте также могут столкнуться с финансовыми проблемами — например, если один из партнеров выходит на пенсию значительно раньше другого. Существует и потенциальная проблема, связанная с динамикой власти в отношениях с разницей в возрасте — например, когда у одного человека больше денег, более успешная карьера или статус, добавила она.

Конечно, это может происходить и без разницы в возрасте. Для создания устойчивых, долгосрочных отношений партнеры должны стремиться к тому, чтобы быть на одном уровне с точки зрения эмоциональной зрелости, психологической зрелости, ценностей, целей и предпочтений, что более осуществимо в отношениях с меньшей разницей в возрасте или вообще без нее

Элоиза Скиннер психотерапевт

Ранее психолог Ванесса Валадао перечислила красноречивые признаки измен. Она призвала обратить внимание на изменения в распорядке дня партнера.