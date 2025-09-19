Пересмотрен вопрос по аресту обвиняемых из Корпорации развития Курской области

Суд оставил под стражей экс-главу Корпорации развития Курской области Лукина

Ленинский районный суд Курска провел предварительные слушания по уголовному делу о хищениях при строительстве оборонных сооружений в приграничной зоне с Украиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Защита подсудимых — бывшего руководителя Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его бывшего помощника Игоря Грабина, гендиректора компании «Интергазойл» Дмитрия Спиридонова и экс-главы обанкротившегося подрядчика «КТК сервис» Андрея Воловикова — просила смягчить им меру пресечения. Однако суд не нашел оснований для освобождения их из-под стражи, также как и для возвращения уголовного дела прокурору.

Слушания по существу назначены на 25 сентября.

Четырем фигурантам дела вменяется хищение 152 миллионов рублей при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Пятый участник схемы, бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев, заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство. Он признал вину в хищении 86 миллионов рублей и попросился на СВО.