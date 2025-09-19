Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 19 сентября 2025Силовые структуры

Пересмотрен вопрос по аресту обвиняемых из Корпорации развития Курской области

Суд оставил под стражей экс-главу Корпорации развития Курской области Лукина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: РБК Черноземье / YouTube

Ленинский районный суд Курска провел предварительные слушания по уголовному делу о хищениях при строительстве оборонных сооружений в приграничной зоне с Украиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Защита подсудимых — бывшего руководителя Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его бывшего помощника Игоря Грабина, гендиректора компании «Интергазойл» Дмитрия Спиридонова и экс-главы обанкротившегося подрядчика «КТК сервис» Андрея Воловикова — просила смягчить им меру пресечения. Однако суд не нашел оснований для освобождения их из-под стражи, также как и для возвращения уголовного дела прокурору.

Слушания по существу назначены на 25 сентября.

Четырем фигурантам дела вменяется хищение 152 миллионов рублей при возведении фортификационных сооружений в Курской области. Пятый участник схемы, бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев, заключил досудебное соглашение, его дело выделено в отдельное производство. Он признал вину в хищении 86 миллионов рублей и попросился на СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    Найдены самые древние мумии в мире

    В сети похвалили Гвинет Пэлтроу за публикацию снимков с морщинами и без фотошопа

    Тело российского топ-менеджера нашли у машины с винтовкой и запиской

    Пересмотрен вопрос по аресту обвиняемых из Корпорации развития Курской области

    Раскрыто содержание оскорблений тренера «Спартака» в адрес судей

    Перечислены главные составляющие аптечки в сезон простуд

    Дудь рассказал об отказе вести премию «Муз-ТВ» из-за Галкина

    Более 700 российских студентов за лето создали 60 ИТ-продуктов

    Российские запасы золота сократились до минимума с весны 2023 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости