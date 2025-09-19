План Трампа вернуть авиабазу в Афганистане оценили

Reuters: Планы Трампа вернуть базу в Афганистане могут расценить как вторжение

Планы президента США Дональда Трампа по возвращению авиабазы Баграм в Афганистане могут быть расценены как повторное вторжение в страну. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Цель президента США Дональда Трампа по повторному занятию авиабазы Баграм в Афганистане может в конечном итоге выглядеть как повторное вторжение в страну и потребует размещения более 10 000 военнослужащих», — говорится в публикации.

Отмечается, что в случае возвращения базы США также потребуется развернуть современные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Опрошенные изданием эксперты предупреждают, что возвращение базы в Баграме сопряжено с рисками ударов не только со стороны террористических организаций, но и со стороны Ирана.

Ранее секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что неорганизованное бегство американских войск из Афганистана стало олицетворением провала администрации президента США Джо Байдена.