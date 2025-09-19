Почти весь Серебрянский лес оказался под контролем ВС РФ

«Политика страны»: Почти весь Серебрянский лес оказался под контролем ВС РФ

Почти весь Серебрянский лес уже под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщает украинский военный с позывным Мучной. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

В сообщении говорится, что противник постепенно вытесняет украинские силы, заставляя их отступать с части позиций. Почти весь Серебрянский лес уже находится под контролем противника, в серой зоне остаются только западная часть леса и прилегающая ферма.

Также продолжается борьба за район к северо-востоку от Ямполя, где украинская армия пытается закрепиться и расширить плацдарм.

По мнению военного, теперь россияне могут нанести удар по Дроновке.

«Это даст возможность подвесить Северск под постоянной угрозой с севера и одновременно усложнить логистику нашим подразделениям, поскольку часть важных путей может оказаться под огневым контролем», — считает Мучной.