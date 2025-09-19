Россия
11:50, 19 сентября 2025Россия

Под Москвой женщина едва не задушила обидевшего ее сына семилетнего ребенка

В Боброво женщина едва не задушила обидевшего ее сына семилетнего ребенка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: bobrovo_today / «Москва онлайн»

В подмосковном поселке Боброво женщина едва не задушила обидевшего ее сына семилетнего ребенка. Об этом стало известно порталу Msk1.ru.

Как пояснила мать пострадавшего, ее мальчик играл на площадке, когда услышал в свою сторону оскорбления. Он толкнул обидчика, чтобы больше подобного не повторялось.

Затем, как утверждает горожанка, ребенок позвал на помощь родительницу. «Женщина подбежала сзади и начала резко тянуть за капюшон, пыталась его стянуть.<...> Сын повис на тросе, ударившись поясницей о перекладину», — поделилась она.

Школьнику удалось вырваться, он побежал домой и рассказал обо всем семье. Когда его мать вышла на улицу, взрослой обидчицы уже не было на площадке.

У пострадавшего несовершеннолетнего диагностировали травму гортани, кровоподтеки, ссадины на шее и пояснице, ушиб мягких тканей в области шеи и поясницы, а также внешние признаки удушья.

В произошедшем уже начали разбираться сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Токсово Ленинградской области мужчина избил подростков из-за громкой езды на мотоколяске.

